Justyna Wiciel pracuje jako sprzątaczka. Zdradziła, czy Polacy dbają o porządek

Miałam ostatnio taki dom, na Tik Toku napisałam, że to melina, ale to był taki chwyt marketingowy. Mieszkanie rzeczywiście było ulepione i bardzo brudne, do czyszczenia było dosłownie wszystko. Chociaż właścicielka i tak sporo posprzątała, żeby nie najeść się wstydu. Większość śmieci powynosiła, ale i tak sporo zostało. Jak przyszłam na oględziny tego mieszkania, to już łazienkę pozalewałam środkami, którymi mogłam, żeby nie wdychać tego podczas pracy, a żeby one już zadziałały. Całą kuchnię zapryskałam specjalnym preparatem do tłuszczu i potem wszystko schodziło bardzo szybko.