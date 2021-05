Pani sprzątająca zwolniła się w wielkim stylu. Nie chciała być dłużej pogardliwie traktowana

Dzień przed przejściem na emeryturę Julie zostawiła swoim przełożonym i współpracownikom liścik - Drogie panie, jutro jest mój ostatni dzień w firmie HSBC. Przygotowałam pudełko z detergentami dla osoby, która mnie zastąpi. Odchodzę, po tym, jak zostałam przez was potraktowana. Wasze zachowanie było podłe i agresywne, ale to świadczy o was, nie o mnie. Wiec mam dla was jedną radę, bądźcie życzliwe. Nie jesteście lepsze od waszej pani sprzątającej.