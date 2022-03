Karolina Domaradzka zaapelowała, by oddawać Ukrainkom szpilki i sukienki. Jest reakcja antropolożki mody

Apel Karoliny Domaradzkiej skrytykowany

Karolina Domaradzka to popularna na Instagramie influencerka modowa i stylistka. Jej profil w serwisie internetowym śledzi niemal 100 tys. osób. Regularnie pojawiają się na nim modowe inspiracje, nowinki ze świata mody czy oceny stylizacji gwiazd. Tym razem Domaradzka skomentowała zbiórki odzieży dla kobiet, które uciekają przez wojną w Ukrainie. Podkreśliła, że ważnym jest, by trafiły do nich eleganckie ubrania. Uzasadniła to stwierdzeniem, że Ukraina jest krajem o wysokiej świadomości mody.