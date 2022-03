Julia Tymoszenko była ikoną rewolucji w Ukrainie. Tak mówi o wojnie

"Nowy człowiek urodził się dziś wieczorem w Kijowie, w schronie przeciwbombowym, pod ostrzałem rosyjskich pocisków manewrujących. Urodziła się Ukrainka! Wierzę, że czeka ją spokojne, szczęśliwe i długie życie. Ale to również zależy od ciebie, Europo. Zależy to również od całego świata! To zależy od wszystkich, którzy teraz słuchają mojego apelu" - podkreślała w swoim wideo.