Katarzyna Butowtt: Zdążyłam zwiać przed byciem celebrytką

Katarzyna Butowtt: Nie tyle do ciała, co do sprawności. Cały czas jestem jak harcerka – chodzę, biegam, robię wiele rzeczy naraz, a potem zastanawiam się, czemu jestem tak zmęczona. Nie mam na to wpływu, zresztą tak jak na wygląd. To byłaby nieprawda, gdybym powiedziała, że cieszę się na każdą nową zmarszczkę, ale jestem z tym pogodzona.