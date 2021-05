Katarzyna Dowbor zdradza kulisy programu "Nasz nowy dom". "Ludzi najbardziej cieszy pełna lodówka"

Nie znudził mi się absolutnie, bo to jest niezwykły program. Często jestem zmęczona, tu się przyznaję. To nie jest tak, że te podróże wpływają obojętnie na moje zdrowie. Pracuję 38 lat w tej branży i to jest chyba najtrudniejszy program, jaki w swoim życiu robiłam. Nie wynika to wcale z tego, że jestem w wieku emerytalnym, tylko z tego, że on jest bardzo wymagający, nie da się go robić na pół gwizdka. To jest ogromne zaangażowanie psychiczne i fizycznie. Mimo że jest to trudny program, to też bardzo satysfakcjonujący, bo pomaganie jest fajną sprawą. Znudzić mi się nie znudziło, ale jestem czasem zmęczona.