Domy są w opłakanym stanie. "Widziałam wiaderka, które służą za toaletę"

Każda rodzina w ciągu tych 5 dni jest w innym miejscu, żeby to zaskoczenie było jak największe. Powiem szczerze, że czasami my jesteśmy zaskoczeni tym, co się udało wykonać. Rodziny często myślą, że to nie jest ich dom, tylko okolica jest ta sama. Nie udałoby się nagrać tych emocji, gdyby to były duble. Nasi bohaterowie to nie są aktorzy. Nie da się komuś powiedzieć: „Niech pani wejdzie jeszcze raz i zrobi zachwyt”. Widzowie zauważyliby to od razu. To są naprawdę szczere reakcje. Oczywiście super, jeśli są one od razu i słyszymy te zachwyty, ale czasami widać, że rodziny są tak zaskoczone, że nie potrafią się uzewnętrznić. Te emocje są w środku.