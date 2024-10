Sprawdź, czy nie masz ich w piwnicy. Możesz zarobić nawet 10 tys. zł

Kryształy, niegdyś powszechne ozdoby w wielu polskich domach, zwłaszcza w czasach PRL-u, przeżywają dziś renesans popularności. To, co dawniej znajdowało się na półkach w meblościankach, dziś może przynieść niemałe zyski.

Eleganckie naczynia kryształowe, kieliszki czy wazony, które z czasem straciły na znaczeniu, teraz ponownie zdobywają serca kolekcjonerów i stają się prawdziwymi skarbami. Niektóre z nich są wyceniane nawet na kilkanaście tysięcy złotych. Jak to się stało, że te kryształy odzyskały swoją wartość i ile można na nich zarobić?

Dawniej uważane za symbol dobrego gustu i elegancji, kryształy z PRL-u z czasem straciły na popularności. Zostały zastąpione przez nowocześniejsze wzornictwo i często trafiały na strychy lub do piwnic . Jednak moda jest cykliczna, a wraz z nią powraca zainteresowanie designem z minionych epok.

Okazuje się, że te pozornie zwyczajne przedmioty kryją w sobie nie tylko wartość estetyczną, ale także sentymentalną. Dla wielu osób są one związane z dzieciństwem, rodzinnymi uroczystościami i wspomnieniami.

Za duże, kompletne zestawy kryształowych naczyń, takie jak talerze, kieliszki i wazony, można otrzymać nawet 10 tys. zł. Kryształowe wazony, które były popularnym elementem dekoracyjnym, są dzisiaj wyceniane na około 6 tys. zł. Nawet drobniejsze przedmioty, jak kryształowe cukiernice, mogą przynieść właścicielowi zysk – ich cena dochodzi do 300 zł. Z kolei kryształowe misy wyceniane są na około 600 zł, a mniejsze elementy, takie jak popielniczki czy szkatułki na biżuterię, mają ceny w granicach 50-180 zł.

Kryształy z PRL-u to nie tylko piękne przedmioty, ale także ciekawa inwestycja. Jeśli masz w domu stare kryształowe naczynia, warto je dokładnie obejrzeć i sprawdzić, czy nie kryją się w nich ukryte skarby.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!