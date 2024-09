Wsmaruj w brudną patelnię. Po pół godziny jej nie poznasz

Osad ten to najczęściej przypalone resztki jedzenia, które podczas gotowania spływają na dno garnka czy patelni. Im rzadziej je czyścimy, tym trudniej jest potem usunąć zabrudzenia, które z czasem stają się coraz bardziej uporczywe. Jest jednak metoda, dzięki której naczynie znów będzie wyglądało jak nowe. Wystarczą tylko dwa składniki.

Najpopularniejszym składnikiem czyszczącym, który jest ekologiczny i nie podrażnia dróg oddechowych, jest soda oczyszczona. Znaleźć ją można w większości sklepów. Do przygotowania pasty, która skutecznie wyczyści naczynia, potrzebować będziesz również mydła galasowego.

Mydło galasowe to naturalny odplamiacz, który skutecznie usuwa zabrudzenia z tłuszczu, czekolady, trawy czy wina. Kosztuje mniej niż 10 złotych i warto je mieć w domu, zwłaszcza jeśli mieszkają w nim małe dzieci, ponieważ jest bezpieczne dla ich skóry.

Soda zacznie "buzować", ale to normalne. W ten sposób oba składniki będą jeszcze bardziej skuteczne. Na koniec ponownie usuń pastę gąbką i opłucz garnek pod bieżącą wodą. Spód będzie czysty i lśniący. Tego rodzaju miksturę można z powodzeniem stosować też w łazience, np. do czyszczenia ceramiki i armatury.

Zachęcamy do dołączenia do naszej grupy FB - #Samodbałość. Tam na bieżąco informujemy o nowościach, wywiadach i historiach. Zapraszamy was i wasze znajome!