Jak długo można trzymać przetwory? Odpowiedź jest jednoznaczna

Chyba każdy lubi otworzyć sobie słoik powideł śliwkowych w środku jesieni, a do obiadu dorzucić ogórki kiszone własnej roboty. Przetwory są idealnym sposobem na zachowanie smaku i wartości odżywczych owoców oraz warzyw.

Jednak, aby cieszyć się ich smakiem jak najdłużej, kluczowe jest odpowiednie przechowywanie przetworów. Najlepszym miejscem do ich składowania jest piwnica. Ale warto mieć na uwadze, że wilgotność i chłód w piwnicy mogą wpływać na trwałość przetworów. Pomieszczenie musi być suche, z dobrą wentylacją oraz stałą temperaturą najlepiej między 10 a 15 stopniami Celsjusza.

W przetworach przechowywanych dłużej niż jest to wskazane zaczynają rozwijać się szkodliwe drobnoustroje. Więc jeśli chcesz zjeść słoik ogórków, który leży w piwnicy od trzech lat, lepiej nie ryzykuj. Aby nie mieć żadnych wątpliwości, każdy słoik podczas przygotowywania przetworów należy opatrzyć datą z wyszczególnionym miesiącem i rokiem.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!