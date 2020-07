Kim jest introwertyk? Poznaj najważniejsze cechy charakteru i niektóre stereotypy

Bardzo często o introwertyku mówi się w kontekście osoby mrukliwej, co wcale nie jest prawdą. To zdecydowany samotnik, który wykazuje dużą empatię w stosunku do swoich najbliższych i nie tylko. Kim jest introwertyk? Pytanie od lat budzi zainteresowanie, bo w końcu nie każda osoba zamknięta w sobie należy do tego typu osobowości.

Kim jest introwertyk? Przede wszystkim doskonale czuje się dobrze, gdy jest sam. (123RF)