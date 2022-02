Koniec nauki zdalnej. "Ciągle zmieniane decyzje powodują chaos i niepokój"

- Jako mama siedmiolatki i z punktu widzenia pedagoga uważam, że szybki powrót do nauczania stacjonarnego jest niezbędny - zarówno pod kątem edukacyjnym, jak i społecznym. Chociaż przyznaję, że póki moje dziecko było niezaszczepione, z pewną ulgą przyjęłam decyzję o zdalnym nauczaniu przed przerwą świąteczną. Z perspektywy rodzica byłabym też spokojniejsza, gdyby szkoły stosowały się do zaleceń. Nie mam tu na myśli niemożliwego do zapewnienia dystansu społecznego, ale przynajmniej zwracanie uwagi, aby do szkoły nie przychodziły zainfekowane dzieci - tłumaczy dla WP Kobieta pani Magdalena z Zalesia Górnego.