Koronawirus. Bruce Willis ogolił córce Tallulah głowę na kwarantannie

Bruce Willis spędza kwarantannę z byłą żoną i trzema córkami w ich domu. 65-letni aktor zgodził się ogolić głowę jednej z nich, Tallulah. Dziewczyna opublikowała wideo, na którym oglądamy Willisów w trakcie tej czynności.

Bruce Willis jest ojcem pięciorga dzieci: Rumer, Tallulah Belle, Scout LaRue, Evelyn Penn i Mabel Ray. Trzy pierwsze to owoce jego małżeństwa z koleżanką po fachu, Demi Moore. W związku z pandemią koronawirusa patchworkowa rodzina postanowiła razem dystansować się do świata i spędzić ten trudny dla wszystkich czas, zacieśniając więzi.

Bruce Willis ogolił córce głowę

W nagraniu udostępnionym przez 26-letnią Tallulah widzimy, jak Willis łapie za maszynkę elektryczną i z precyzją pozbawia ją włosów. Stoją w łazience, a na twarzy córki aktora maluje się duma zmieszana jednak z lekkim niepokojem – nigdy czegoś takiego nie robiła. Za to jej ojciec pewnie i w całkowitym skupieniu robi to, o co go poprosiła. Druga córka patrzy na całą sytuację z powagą i fascynacją. Sama to zresztą napisała pod wideo, którym również się podzieliła.

Najstarsza latorośl Bruce'a Willisa i Demi Moore zrobiła później ogolonej siostrze bardzo klimatyczne zdjęcia. 26-latka odważnie zapozowała jej topless, za tło mając las.

Przypomnijmy, że Moore i Willis byli małżeństwem od 1987 do 2000 r. Aktorka w swojej autobiografii "Inside Out" napisała: "To zabrzmi zabawnie, ale jestem dumna z naszego rozwodu". Para rozstała się w przyjaźni i wspólnie wychowała dzieci.

Chcemy podziękować wszystkim ludziom, którzy walczą ze skutkami koronawirusa. Ich nazwiska nie są publicznie znane, a twarze mają skryte pod maskami. To m.in. pracownicy służby zdrowia oraz sklepów i aptek, stróże porządku, kurierzy i przewoźnicy. Krótkie, kilkusekundowe nagranie z indywidualnym podziękowaniem zwykłym bohaterom można przesyłać pod adres e-mail: dziekujebohaterom@wp.pl. Mogą to być oklaski, gest, słowo „dziękuję”, nagranie kwiatów, laurki lub linki do filmów umieszczonych w serwisie YouTube lub publicznych postów na Facebooku. Materiały umieszczone na FB należy oznaczać hashtagiem #dziekujebohaterom. Wszystkie filmy zostaną wyemitowane na specjalnie uruchomionym kanale w WP Pilot.