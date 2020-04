Koronawirus. Lekarz Wojciech Falęcki o noszeniu maseczek w czasie pandemii

"Jak to jest z tymi maskami ? Wiecie, że jestem fanem wszystkiego co jest oparte na faktach. Jestem też dumny, że pracuje w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Poniżej podsyłam Wam fakty, które mówią o maseczkach" – pisze na Instagramie lekarz i przytacza argumenty zgromadzone w artykule w Lancet Respiratory Medicine.

Autorzy tekstu porównali zalecenia z wielu krajów dotyczące noszenia maseczek podczas pandemii koronawirusa. Jak się okazuje, różnią się one jeżeli chodzi o osoby zdrowie. "WHO zaleca noszenie maseczek przez osoby z objawami zakażenia oraz osoby zdrowe sprawujące opiekę nad osobami zakażonymi. Racjonalne wydaje się również zalecenie, aby osoby z grup szczególnego ryzyka (np. osoby w wieku 60+, osoby z chorobami przewlekłymi) nosiły maski, jeśli są one dostępne" – pisze Falęcki.

Dodaje, że według WHO, używanie maski w sytuacjach, w których nie jest to zalecane, może stwarzać fałszywe poczucie bezpieczeństwa i prowadzić do lekceważenia podstawowych zasad profilaktyki zakażeń SARS-CoV-2. Doktor powołując się na WHO podkreśla, że nieprawidłowe używanie jednorazowej maseczki, np. zbyt długie jej noszenie lub powtórne użycie, osłabia jej efekt ochronny i może sprzyjać infekcji.