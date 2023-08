Kulisy obozów w Bułgarii. "Wychowawcy udawali, że nie wiedzą"

- Zrezygnowałem z bycia opiekunem po tym, jak nakryłem dwójkę nastolatków razem w łóżku — mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Paweł, były wychowawca. - O drugiej w nocy obudziły mnie dziwne dźwięki. Jeden z chłopaków wykradł się do pokoju dziewczyn. To, co zobaczyłem, totalnie mnie zamurowało. Naprawdę nie da się zapobiec wszystkiemu. Nawet nie chcę wyobrażać sobie konsekwencji w przypadku, gdyby ta 16-latka zaszła w ciążę. To była moja ostatnia kolonia w roli opiekuna — dodaje.