"Najbardziej pamiętam nielegalne wakacje". Tak wygląda urlop w zakonie

- Nie ma problemu z tym, że jeżdżę wtedy od gór do morza i spotykam się z przyjaciółmi. To wszystko jest kwestią dojrzałości... i finansów. W domu mam zatankowany samochód, z którego mogę korzystać. A jeśli znajomi chcą, żebym gdzieś z nimi pojechała i pokrywają koszty noclegu, to nie ma sprawy. W tym roku dostałam na urlop 150 euro na wszystkie wydatki, oprócz przelotu. Ale, porównując do tego, jak jest w Polsce, we Włoszech żyjemy bardziej ubogo. Wiem, ile wynoszą rachunki i to jest naprawę maksimum tego, co przełożona mogła mi dać - wyjaśnia.