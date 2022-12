Kupiła płaszcz warty krocie. Zapłaciła ułamek ceny

To nie marka powinna być wyznacznikiem

Często metka z nazwą marki determinuje to, czy zechcemy włożyć daną rzecz do koszyka. Niech to nie będzie jedyny wyznacznik! Przede wszystkim kierujmy się tym, co będzie napisane na metce ze składem. Nie zawsze cenione marki mają świetne składy, a firmy po których najmniej się spodziewamy wełnianych swetrów, potrafią zaskoczyć. Z pewnością takie wyszukiwanie ubrań będzie bardziej czasochłonne, ale jest też gwarancją upolowania czegoś, co posłuży przez lata. Podobnie jest z rozmiarami – nie kieruj się wyłącznie tym, co widzisz na metce. Często rozmiarówki są zaniżone lub zawyżone, dlatego jeśli dana rzecz ci się podoba, najpierw przymierz.