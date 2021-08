Awantury i kłótnie w lumpeksach. Dochodzi nawet do bójek

Kolejki pod lumpeksami

Dzień nowej dostawy w lumpeksie to prawdziwe wyzwanie. Kolejki ustawiają się już od bladego świtu, a gdy ekspedientki otwierają drzwi, rozgrywa się prawdziwy dramat. Ludzie biegną na oślep, nie przeglądają ubrań, wrzucają do koszyka co im wpadnie w ręce, a dopiero potem sprawdzają, czy to co "upolowali" jest im potrzebne lub ma jakąś większą wartość. Tłumy są tak duże, że czasami trudno dostać się do środka, a jeśli się już uda, jest to walka o przetrwanie.