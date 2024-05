Lasy Państwowe ostrzegają przed tą rośliną. Jest toksyczna

W Polsce jest objęta częściową ochroną gatunkową, co oznacza, że nie można jej zrywać, jeśli rośnie na dzikich terenach. Można ją również spotkać w ogrodach i parkach, gdzie jest uprawiana jako roślina ozdobna. Pamiętaj jednak, aby podziwiać jej piękno z daleka. Lepiej nie dotykać jej bez odpowiedniej ochrony, zwłaszcza jeśli w domu masz dzieci lub zwierzęta.

Konwalia majowa to roślina o wszechstronnym zastosowaniu. Przede wszystkim jest znana ze swoich właściwości leczniczych, szczególnie w terapii chorób serca. Działa również kojąco na układ nerwowy, pomagając w walce z bezsennością, nerwicą czy bólami głowy. Dodatkowo poprawia pamięć i koncentrację, wspomagając pracę mózgu.

Glikozydy zawarte w konwalii usprawniają krążenie, co przynosi ulgę w dolegliwościach reumatycznych oraz problemach z pamięcią czy omdleniami. Działanie moczopędne rośliny pomaga łagodzić objawy menopauzy . Konwalia znalazła swoje miejsce również w kosmetyce, gdzie wykorzystuje się jej właściwości łagodzące podrażnienia skóry, a także wspomagające leczenie trądziku i łupieżu. Olejek eteryczny z konwalii jest cenionym składnikiem perfum, dodając im wyjątkowego, kwiatowego aromatu.

Wspomniane już glikozydy nasercowe mogą powodować do poważnych problemów zdrowotnych. Spożycie nawet niewielkiej ilości rośliny może prowadzić do nudności, wymiotów, biegunki, zaburzeń rytmu serca, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci. W razie podejrzenia zatrucia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Ze względu na toksyczność rośliny zaleca się trzymać ją z daleka od dzieci i zwierząt.