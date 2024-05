Nielegalna roślina w Polsce. Nie sadź jej w ogrodzie

Wyróżnia się różowymi, pięknie pachnącymi kwiatami. Ich zapach zwabia do ogrodu motyle i pszczoły. Niegdyś wykorzystywano ją do wyrobu sznurów i płótna. Trojeść amerykańska to efektowna bylina, która stanowi prawdziwą ozdobę ogrodu. Mimo to nie można jej uprawiać, bowiem roślina jest... nielegalna.

Trojeść amerykańska to bylina, która zrobi wiele przydomowych, amerykańskich ogródków. Wyróżnia się wyjątkowymi, drobnymi, bladoróżowymi kwiatami. Kwitnie od czerwca do sierpnia. W okresie kwitnienia wydziela piękny zapach, który zbawia do ogrodu motyle i pszczoły.

Rdzenni mieszkańcy Ameryki wykorzystywali jej kłącza do wyrobu sznurów i płótna. Roślina jest odporna na suszę i niekorzystne warunki pogodowe. Nie wymaga wiele pracy czy specjalistycznych zabiegów. Choć cieszy się coraz większą popularnością, lepiej nie sadzić jej w ogrodzie. Uprawa trojeści amerykańskiej jest w Polsce nielegalna.

Jak wygląda trojeść amerykańska?

Trojeść amerykańska to bylina kłączowa. Naturalnie występuje na terenie Ameryki Południowej. Osiąga od 150 do 180 cm. Posiada długie pędy, z których wyrastają długie i szerokie liście. Kwitnie od czerwca do sierpnia. W tym czasie pokrywa się wieloma drobnymi kwiatami w bladoczerwonym lub bladoróżowym kolorze. Wydzielają silny i bardzo przyjemny zapach, który przyciąga motyle i pszczoły.

Jak dbać o trojeść amerykańską? Bylina najlepiej czuje się na mocno nasłonecznionym stanowisku. Ze względu na silnie rozwinięty system korzeniowy, nie można jej często przesadzać. Stanowisko powinno być przemyślane. Jaka ziemia będzie najlepsza? Żyzna, lekka i przepuszczalna, o lekko kwaśnym bądź zasadowym pH. Powinna być stale lekko wilgotna.

Tej byliny nie sadź w ogrodzie. Uprawa jest nielegalna

Trojeść amerykańska dobrze znosi suszę, upał, a nawet mrozy. Mogłoby się wydawać, że roślina jest pozbawiona wad. Jest prosta w uprawie, a do tego przyciąga pszczoły.

Co mogłoby pójść nie tak? Roślina rozmnaża się poprzez wysiew nasion. Należy do gatunków inwazyjnych. W przeciągu kilku lat jest w stanie opanować cały ogród, a nawet tereny poza posesją. Dlatego też uprawa trojeści amerykańskiej jest w Polsce nielegalna. Jeśli marzysz o wysokiej, kwitnącej i pachnącej bylinie postaw lepiej na jukę karolińską, ostróżki ogrodowe, kanny, akant długolistny, łubin czy liliowca.

