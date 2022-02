Lekarze poparzyli jej twarz. Miała wtedy dwa lata

"Długo zastanawiałam się, dlaczego ten obraz często doprowadza mnie do płaczu. Nawet teraz, kiedy to piszę, łzy cisną mi się do oczu i pojawia się głęboki smutek. Czemu? Ostatnio zastanawiałam się nad urazami z dzieciństwa. Na tym zdjęciu widzę małą dziewczynkę spaloną po zabiegu laserowym, który poszedł bardzo źle. Blizny, które z tego wynikły, jeszcze bardziej nasiliły widoczność znamienia. Przeważnie odczuwam ból rodziców. (...) Kiedy widzę to zdjęcie, czuję ich bezsilność, zwątpienie i pytanie, czy ich maluchowi nic nie będzie" – napisała pod fotografią.