Ludmiła Jakubczak zginęła tragicznie. Na pogrzebie do jej męża krzyczano: morderca

Kariera Ludmiły Jakubczak trwała trzy lata. Artystka zadebiutowała w 1985 roku. Jak pisze "Uroda Życia" to za sprawą o 10 lat starszego męża, Jerzego Abratowskiego, stała się gwiazdą. W 1960 roku czytelnicy "Expressu Wieczornego" wybrali "Gdy mi ciebie zabraknie" w wykonaniu Jakubczak najpopularniejszą polską piosenką powojenną. Niektóre z utworów wykonywanych przez Ludmiłę Jakubczak zostały zaliczone do klasyki polskiej muzyki rozrywkowej.

Festiwal w Sopocie

Pogrzeb i fala negatywnych emocji

Opinia publiczna uznała, że fakt, że Irena Santor i Jerzy Abratowski przeżyli wypadek, świadczy o zaplanowanej zbrodni. Spekulowano, że artyści mieli romans. Plotki uderzyły w Abratowskiego, który wyprowadził się do Stanów Zjednoczonych. Tam ożenił się i doczekał syna. Namawiany do powrotu do ojczyzny, mówił, że nie ma po co, chyba żeby umrzeć na grobie Lusi. On też, po latach, zginął tragicznie. W 1989 roku został zastrzelony przypadkowo podczas napadu na bank w Los Angeles.