Martyna Wojciechowska o samoakceptacji. "Nie jestem przykładem kobiety w rozmiarze 34"

Martyna Wojciechowska o odchudzaniu

– Chciałabym skorzystać z okazji i zwrócić się do was. Nie polecam żadnych środków na odchudzanie. Nie ma cudownych sposobów, nie ma tabletek, koktajli, niczego, co potrafi zdziałać cuda. To, co ja polecam, to trening, codziennie. Ja trenuję jakieś pięć razy w tygodniu – powiedziała na początek Martyna Wojciechowska. Podróżniczka dodała też, że do swojej sylwetki pochodzi z dystansem. Zapytana przez prowadzącego rozmowę, ile waży, odpowiedziała, że 75 kilogramów. Dodała, że czuje się świetnie w swoim ciele.