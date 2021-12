Marzy, żeby stać się kobietą. Aby skorygować płeć, musi pozwać rodziców

Kiedy miałam 11 lat. Chociaż wcześniej mogły zdarzać się już takie momenty. Wychodziłam na podwórko i nie podobało mi się to, w co grali chłopcy, nie interesowała mnie piłka nożna. Patrzyłam na to, co robią dziewczyny. Siedzą, rozmawiają o ubraniach, makijażu. To mnie ciekawiło.