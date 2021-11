Dysmorfofobia: gdy ciało staje się wrogiem

Dysmorfofobia to nazwa zwyczajowa, która w oficjalnej klasyfikacji chorób psychicznych nazywana jest cielesnym zaburzeniem dysmorficznym (ang. Body Dysmorphic Disorder, BDD) By stwierdzić, że pacjent cierpi z jego powodu muszą wystąpić trzy cechy charakterystyczne dla tej przypadłości. Po pierwsze chory jest przekonany, że występuje u niego jakaś wada wyglądu, defekt jakiejś części ciała, który przez innych jest niedostrzegany w ogóle, albo uznawany za zupełnie nieznaczny. Pacjent mówi na przykład: mam wielki nos. Inni przyglądają mu się i stwierdzają, że może rzeczywiście nos jest minimalnie większy od przeciętnego, ale nie zauważyliby tego, gdyby o tym nie usłyszeli. Jeden z moich pacjentów twierdzi, że ma ogromną, obrzydliwą bliznę na dolnej wardze stanowiącą pozostałość po wypadku. Muszę podejść do niego bardzo blisko, by tę blizenkę zauważyć; to jest takie maleńkie, ledwo widoczne przebarwienie. Ale w jego opinii to coś wyjątkowo odrażającego i szpecącego go. Osobną grupę stanowią chorzy, którzy w ogóle nie mają żadnego defektu, nawet maleńkiej blizny, a wręcz przeciwnie – wyglądają bardzo dobrze, mimo to są przekonani, że ich widok jest odrażający. Z różnych powodów - zbyt rzadkich lub zbyt gęstych włosów, żółtych albo krzywych zębów, małych uszu, zbyt wysokiego czoła… Często doświadczam takiej sytuacji, że siedzi przede mną piękna młoda kobieta, która mówi, że coś w jej urodzie wygląda paskudnie, obrzydliwie. Dodaje, że nie może na siebie patrzeć, a ludzie, gdy idzie po ulicy, spoglądają na nią z odrazą. Nic nie jest w stanie jej przekonać, że jest inaczej.