Syndrom gotującej się żaby. "Przebudzenie może być bardzo trudnym momentem"

Niestety tak. Często spotykam się z późnym przebudzeniem. Kobiety dojrzałe, 55- czy 60-letnie mówią: "myślałam, że robię to dla dobra rodziny. Liczyłam, że on się zmieni, a dzieci docenią moje poświęcenie i będą szczęśliwe". Okazuje się niestety, że partner wcale nie docenia, a dzieci, gdy już dorosną, potrafią powiedzieć: "po co ty to znosiłaś?, trzeba było się przeciwstawić ojcu, właśnie tego chcieliśmy". Co gorsza, czują złość, że matka była słaba, uległa, mają do niej żal, że nie odeszła, by zawalczyć o siebie.