Miał ukarać uczniów za udział w strajku. Napisał list do kuratorium

Marcin Jaroszewski, dyrektor warszawskiego XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego, napisał list do Mazowieckiej Kurator Oświaty. Miał on być odpowiedzią na maila od kuratoryjnego wizytatora, który prosił o odpowiedź na pytanie, jakie działania podejmie dyrektor w związku z przystąpieniem uczniów placówki do akcji "Szkoła to dziewczyna”.

List Marcina Jaroszewskiego

- Pani troska, jak sądzę, na pewno dotyczy art. 12,13,14,15 (…), które stanowią: państwa zapewniają dziecku prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących; dziecko ma prawo do swobodnej wypowiedzi (…), państwa będą respektowały prawo dziecka do swobody myśli, sumienia i wyznania, państwa uznają prawa dziecka do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń - można przeczytać w liście.