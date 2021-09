Miała być zabawa do białego rana. Do końca wesela została garstka ludzi

Karolina Szklarz, która była gościem na ślubie organizowanym w środku tygodnia, chociaż nie podchodzi do organizacji ślubu w dzień roboczy negatywnie, również zauważa, że takie rozwiązanie wiąże się z utrudnieniami. - Dla mnie minusem było to, że wesele odbywało się w godzinach szczytu, przez co ciężko było dostać się do sali weselnej. Staliśmy praktycznie z 30 minut w korku, a sala była oddalona o 5 km od kościoła na obrzeżach miasta. Gdy przyjechaliśmy na miejsce, czekaliśmy kolejne pół godziny, aż dojedzie para młoda, przez co zrobiło się ogromne zamieszanie. Do tego upał robił swoje i goście byli po prostu zmęczeni — wspomina, dodając, że kolejnym problemem jest to, że nie każdy może sobie pozwolić na urlop w pracy.