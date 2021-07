1000 zł za wesele. Coraz więcej osób szuka partnera do zabawy przez internet

Co więc zrobić, jeśli wesele bliskiej osoby za pasem, a my nie mamy partnera? – Jeśli nie mamy akurat drugiej połówki, to idźmy sami. Na przyjęciu będzie mnóstwo osób, poza tym wesele to nie tylko tańce na parkiecie – zauważa Karina Ciosk-Komorowska. Sama była kiedyś świadkiem sytuacji, kiedy siostra pana młodego, która siedziała z nowożeńcami przy stole, przyszła na wesele z nowo poznanym chłopakiem. – On niestety nie umiał się zachować, bardzo szybko się upił i sprawił wiele przykrości zarówno swojej partnerce, jak i parze młodej. Lepiej unikać takich sytuacji.