Wesele bez oczepinowych zabaw to w Polsce wciąż rzadkość. "Gra w przebijanie balona będzie mnie prześladować do końca życia"

Nie trzeba wcale brać bezpośredniego udziału w takiej zabawie, by czuć się zażenowanym. Ciarki wstydu czują także partnerzy osób, które zgłosiły się do oczepinowej rywalizacji . - Mój chłopak miał odegrać rolę hydraulika. Oczywiście chodziło po prostu o to, by zrobić striptease. On był chyba zadowolony, gdy stał pośrodku sali w samych slipkach, a kobiety na niego gwizdały i dotykały go po brzuchu. Ja czułam się zazdrosna i zażenowana - opowiada pani Kamila.