Mieli być razem do końca życia. Karolina dowiedziała się prawdy po ślubie

– Twierdził, że ponieważ jego praca wymaga od niego jeżdżenia po całym kraju, nigdy nie zdecydował się kupić mieszkania. Zaskoczyło mnie to, o był już zdrowo po 40., ale nie miałam powodów mu nie wierzyć. Gdy pytałam go o poprzednie związki, to mówił, że żył przez kilkanaście lat z jedną kobietą, która nie chciała mieć dzieci, bo była nastawiona na robienie kariery. Trwał jednak przy niej, ponieważ ją kochał i liczył się, że kiedyś się zmieni. Opowiadał, że mieszka teraz w Niemczech, bo tam dostała pracę jako dyrektorka w jakieś międzynarodowej korporacji. To właśnie dzięki tej rzekomej byłej partnerce pierwszy raz poczułam, że coś jest nie tak. Kiedyś Mariusz opowiadał rozbawiony jakąś historię o niej na kolacji u moich przyjaciół, to powiedział, że ona teraz mieszka w Londynie. "W Berlinie, kotku, pomyliło ci się. Mówiłeś mi, że w Berlinie" – poprawiłam go. Mariusz dziwnie się zmieszał, poczerwieniał i powiedział, że to mnie musiało się zdawać, bo ona mieszka w Londynie. A przecież byłam pewna, co mówił. Spijałam mu z ust. Byłam zakochana. Nigdy wcześniej nie poznałam tak wspaniałego człowieka: czułego, kochanego, ciepłego, doceniającego mnie i to, co robię. On dosłownie obsypywał mnie kwiatami, całował po rękach i stopach. Nigdy nie sądziłam, że spotka mnie takie szczęście. Zwłaszcza wtedy, gdy wymyślaliśmy imiona naszych przyszłych dzieci i robiliśmy plany naszego przyszłego domu pod lasem.