Mieszka na Malediwach. Opowiedziała, jak zachowują się Rosjanie

Wojna na Ukrainie trwa już pod ponad dwóch lat. Wielu Rosjan stanowczo sprzeciwia się dalszemu prowadzeniu wojny. Cześć z nich zdecydowała się opuścić kraj. Jedną z takich osób jest 28-letnia Wera, która na co dzień mieszka i pracuje na Malediwach. W rozmowie z korespondentką Onetu opowiedziała, dlaczego na wyspach jest tylu Rosjan i co myślą o nich lokalsi.

Wera to 28-letnia Rosjanka. Kobieta pracowała jako menedżerką ds. relacji z klientami, jednak po wybuchu wojny zdecydowała się opuścić kraj. Pewnego dnia napisała do niej jej przyjaciółka, która mieszka na Malediwach. Zaproponowała jej pracę, a 28-latka przystała na jej propozycję.

Wojna na Ukrainę spowodowała, że wiele osób jest wrogo nastawionych do Rosjan. Okazuje się, że na Malediwach nikt nie ma z tym problemu.

Dodała też, że nie widzi powodów do nienawiści, bowiem Rosjanie zostawiają na wyspach ogromne sumy.

