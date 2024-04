Polacy mówią, jak Rosjanie zachowują się w Dubaju. "Czują się jak u siebie"

- Rosjanie są bardzo głośni, ale to część ich kultury - wskazuje Damian Goryszewski. - Kiedy wchodzą do restauracji i żywo dyskutują między sobą, stanowią przeciwwagę dla cichych, spokojnych Emiratczyków. Podobnie jest z Anglikami, ale przez to, że język angielski jest tu na co dzień używany, nie przywiązujemy tak dużej wagi do ich zachowań. Z Rosjanami jest w tym przypadku inaczej. Nie znamy języka, więc odruchowo zwracamy na niego większą uwagę - komentuje.