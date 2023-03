Miłość za wizę. "Oni śmieją się z takich Polek"

Oferują miłość - polują na wizę. Wybierają kobiety o szczególnych cechach

- Cudzoziemcy najpierw nawiązują relację z kobietą, najczęściej przez portale społecznościowe, rozkochują ją w sobie i wykorzystują to uczucie do zawarcia związku małżeńskiego. Potem często takie kobiety są ofiarami przemocy seksualnej albo są wykorzystywane do roli tak zwanego "muła" do przemytu narkotyków czy nawet handlu ludźmi - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską kpt. Dagmara Bielec - rzecznik prasowa Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Każdego roku strażnicy udaremniają od kilku do kilkunastu fikcyjnych małżeństw.