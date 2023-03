Para 80-latków poznała się na portalu randkowym. Niedawno wzięli ślub

Para zgodnie twierdzi, że portale randkowe to świetne miejsce, by poznać drugą połówkę. "Bardzo polecam randki online" - przyznała Tricia argumentując to zaznaczaniem wielu pól precyzujących oczekiwania jeszcze zanim się kogoś spotka, co redukuje ryzyko rozczarowania. Jak widać po szczęśliwym zakończeniu historii tej pary - w każdym wieku można znaleźć miłość, a portale randkowe to nie tylko miejsce dla osób młodych.