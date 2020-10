Mocny wpis Olgi Tokarczuk. "Patriarchat to kolos na glinianych nogach"

"Znamy to już z historii. Pamiętacie próbę wody? Podejrzaną o czary kobietę wiązano i wrzucano do wody. Jeżeli uratowała się, sąd uznawał ją za winną. Kiedy zaś tonęła, była niewinna i odzyskiwała szacunek. Podobnie dziś - bez winy i godne szacunku mają być te kobiety, które zostaną skazane na urodzenie zdeformowanego i/lub niezdolnego do życia dziecka" – napisała noblistka. Jak dodała, "rządzący uwikłali polskie państwo w inkwizycyjne prawo".

Olga Tokarczuk w sprawie decyzji Trybunału Konstytucyjnego

"To kolejna odsłona wojny prowadzonej od wieków przez patriarchat przeciwko kobietom, tym razem pod pretekstem ochrony życia. Obsesyjna nienawiść do kobiet, do ich ciała, kompulsywna potrzeba kontroli seksualności i rozrodczości, bierze się z przeczuwanej własnej słabości. Patriarchat to kolos na glinianych nogach" – napisała w mediach społecznościowych Olga Tokarczuk.