Moda czy zdrowie? Tym Polki kierują się przy wyborze okularów. Badanie BioStat dla Wirtualnej Polski

Opinie co do wpływu influencerów i ich poleceń są w tym przypadku także klarowne. 15,7 proc. respondentek przyznało, że przy wyborze okularów przeciwsłonecznych kieruje się rekomendacjami ulubionego influencera, co pokazuje, że zarówno znane, internetowe nazwiska, jak i same media społecznościowe, mają "jakiś" wpływ na zakupy Polek. Nie jest on jednak duży, ponieważ znaczna większość (84,3 proc.) zaprzeczyła, aby kiedykolwiek kierowała się takimi rekomendacjami. Znaczącym czynnikiem może być tu wiek ankietowanych Polek, czyli 25+. Te rzadziej interesują się światem influencerów.