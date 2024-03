Moda na coquettecore. Dlaczego kobiety chcą wyglądać jak dziewczynki?

Dziewczyna, nie kobieta

Branża fashion co chwila podstawia nam pod nos trendy z udziałem hasła "girl". Rich girl look, clean girl look, tomato girl summer – to tylko niektóre z "dziewczyńskich" kierunków, jakie obiera współczesna moda. Skupiona nie na kobietach, a dziewczynach, być może stanowi próbę cofnięcia wskazówek zegara, ucieczki od rzeczywistości i zaklinania dorosłości oraz wyzwań z nią związanych. Chociaż coraz częściej mówi się o "srebrnej fali", to kult młodości wciąż przoduje w wyścigu trendów, a coquettecore jest tego najlepszym przykładem.