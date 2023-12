Czy czerń wyszczupla? Stylistki obalają powszechny mit

Czarny podbija branżę fashion

Nie da się nie zauważyć, że w branży mody przypisuje się czerni status nadrzędny. Świat już kilkakrotnie zdążyło obiec stwierdzenie, że "black is always a good idea". Krucza barwa podbija wybiegi i rządzi w kosmopolitycznym Nowym Jorku czy pełnym szyku Paryżu. Ale po co szukać tak daleko – polskie ulice w sezonie jesienno-zimowym wprost czczą czarny kolor. Redaktorki i ekspertki z branży fashion zalewają tygodnie mody czarną falą, jakby kolor ten miał nie tylko wyszczuplać, co kreować wizerunek i świadczyć o stylu życia.