Jest zawsze modna, idealna prawie na każdą okazję i często pojawia się w stylizacjach gwiazd. To torebka na łańcuszku, którą warto mieć w swojej kolekcji. Jaki model wybrać i jak go nosić w lookach codziennych i wieczorowych? Zobacz nasze propozycje.

Torebka na łańcuszku – modowy evergreen na każde wyjście

Można śmiało stwierdzić, że torebka na łańcuszku jest jednym z damskich evergreenów, których nie może zabraknąć w szafie żadnej kobiety – zarówno minimalistki, jak i miłośniczki najgorętszych trendów danego sezonu. To model, który zadebiutował w świecie stylu już dekady temu. Swoją popularność zawdzięcza samej Coco Chanel, która zaprojektowała kultową już pikowaną torebkę na łańcuszku Chanel 2.55.

Choć oryginalna czarna torebka na złotym łańcuszku kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych, to w popularnych sieciówkach możesz upolować tańsze, zgodne z aktualnymi trendami odpowiedniki modelu z półki premium. Wśród nich znajdziesz też skórzane torebki na łańcuszku. To najlepsza propozycja dla kobiet szukających nowego dodatku, który będą mogły nosić niezmiennie przez wiele sezonów.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | Julya Na rynku można znaleźć mnóstwo skórzanych torebek na łańcuszku

Modna torebka na łańcuszku – jaką wybrać? Stylowe wskazówki

Zachęciliśmy cię do zakupu modnej torebki na ramię na łańcuszku? To świetnie się składa, bo bez problemu wybierzesz model idealnie dopasowany do swojego indywidualnego stylu. Najlepszym pomysłem jest budżetowa odsłona kultowego dodatku, czyli czarna pikowana torebka na łańcuszku, którą będziesz mogła nosić do wszystkiego. Możesz zafundować ją sobie zarówno w rozmiarze mini, jak i w pojemnym, dużym wydaniu.

Równie uniwersalnym i ponadczasowym wyborem jest biała albo beżowa torebka na łańcuszku. Podobnie jak czarny model, tak i one są doskonałą inwestycją na wiele sezonów, którą będziesz mogła zestawiać zarówno z basicowymi stylizacjami, jak i kolorowymi czy wzorzystymi lookami inspirowanymi trendami danego sezonu,

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | Victoria Andreas Beżowa torebka na łańcuszku to klasyk

Z kolei fankom blasku i nietuzinkowych dodatków z pewnością przypadnie do gustu metaliczna torebka na łańcuszku. Srebrny, złoty, a nawet różowy, czerwony czy czarny model z blaskiem to jeden z najlepszych sposobów na podkręcenie wieczorowych stylizacji.

W roli głównej: torebka na łańcuszku. Jak ją nosić na różne okazje? Zainspiruj się

Masz w szafie torebkę na łańcuszku i szukasz pomysłu, jak ją nosić? Mamy kilka propozycji, które możesz wybierać bez względu na obowiązujące w danym sezonie trendy. Jedną z nich jest casualowy look z małą torebką na łańcuszku w stylu Katarzyny Cichopek. Aktorka połączyła modne akcesorium z jeansami, golfem i krótką kurtką. To doskonały wybór na każde codzienne wyjście – od spotkania z koleżankami, aż po dzień spędzony w pracy.

A może chcesz wypróbować torebkę na łańcuszku w stylizacji wieczorowej? W takiej odsłonie doskonale sprawdzi się metaliczny model, który doda całości blasku. Świetną inspiracją jest look Małgorzaty Kożuchowskiej, która do długiej czarnej sukienki dobrała elegancką torebkę na łańcuszku w srebrnym wydaniu. Jeśli zdecydujesz się na właśnie taką stylizację, to koniecznie dopełnij ją biżuterią w tym samym odcieniu, np. dużymi kolczykami.

