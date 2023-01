Mimo, że zalicza się do gruby materiałów sztucznych, określa się wiskozę materiałem pochodzenia naturalnego . Powstała z laboratorium, ale składa się z naturalnych surowców. Może przypominać luksusowy jedwab z połyskiem, ale też mięsisty sweter . To właśnie wszechstronne możliwości kształtowania struktury wiskozy sprawiają, że materiał jest tak wyjątkowy i ceniony.

Właśnie dlatego wykonany z wiskozy materiał można zaliczyć zarówno do grupy produktów sztucznych, jak i naturalnych . Surowce w postaci pulpy drzewnej są elementem natury, ale skomplikowane procesy chemiczne i technologiczne w trakcie obróbki celulozy - są charakterystyczne dla produkcji materiałów syntetycznych.

Dzięki temu, że wiskoza pozyskiwana jest z roślin - posiada właściwości charakterystyczne dla lnu, wełny oraz bawełny. Miękkość i przyjemność odczuwalna przy każdym dotyku - to jedna z wielu zalet wiskozy. Czy oddycha? Zdecydowanie tak, zapewniając optymalną temperaturę i komfort użytkowania . Potrafi także pochłaniać nadmiar wilgoci. Co więcej, plastyczność wiskozy pozwala tworzyć różnorodną strukturę materiału - od ciepłej, matowej i mięsistej, po chłodną, gładką i połyskującą.

Wykonany z włókien wiskozy materiał jest bezpieczny dla alergików - nie wywołuje niepożądanych reakcji na skórze. To także produkt odnawialny, który nie zagraża środowisku. Dlatego z czystym sumieniem można określić wiskozę materiałem wysokiej jakości , który łączy aspekty estetyczne z pragmatycznymi.

Wśród wielu atutów wiskozy, materiał charakteryzuje zdolność łączenia się z innymi włóknami - takimi jak poliester, len czy bawełna. Dzięki temu można uzyskać niesamowite efekty i właściwości garderoby dopasowane do formy ubrania czy sezonowości.

Chociaż na rynku dominują ubrania z wiskozy tkaniny, to jesienią i zimą pojawiają się w sklepach także kolekcje powstałe z dzianiny wiskozowej . Te z kolei są elastyczne i dopasowują się do kształtu sylwetki za sprawą przeplatających się ze sobą nitek. Posiadają puszystą i grubą strukturę , która idealnie sprawdza się w formie swetrów. Wykonana z włókien wiskozy dzianina jest ciepła i równie przyjemna w dotyku.

Ubrania z wiskozy są zdecydowanie bardziej wymagające w pielęgnacji od syntetyków, ale troskę rekompensują pięknym wyglądem oraz odwdzięczają się szczególną miękkością. Wykonany z włókien wiskozy materiał ma tendencję do odkształcania i rozciągania - szczególnie w wilgotnej formie.

Ze względu na skłonność włókien wiskozy do rozciągania, należy zrezygnować z wieszaków. Ubrania z wiskozy najlepiej przechowywać w szafie złożone na półce .

Wszelkie zagniecenia można śmiało potraktować żelazkiem - wiskoza to materiał, który prasuje się szczególnie szybko i łatwo . Pamiętaj jednak, aby prasować ubranie na lewą stronę w temperaturze nieprzekraczającej 100 stopni Celsjusza.

Jak już wiesz, materiał wiskoza najczęściej przybiera lekką i przewiewną strukturę, która doskonale sprawdza się w opływowej formie ubrań. Dlatego też garderoba z wiskozy jest niezastąpiona w ciepłym sezonie. To idealny materiał dla zwiewnych i luźnych sukienek maxi, szerokich baby doll, luźnych slip dresses, a także koszul oversize i tunik. Świetnie sprawdzi się także w postaci kimona, spodni palazzo, kulotów, spódnic, a także szlafroków. Ubrania z wiskozy z pewnością docenią miłośniczki jakościowych materiałów, stylu boho, jak również zwolenniczki szczególnej wygody .

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!