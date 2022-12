Najdroższe buty na świecie. Cena zwala z nóg

Za tyle, ile kosztują najdroższe buty świata, można by zostać właścicielem 1/3 obrazu Mona Lisy. Najwyraźniej wysoko ceni się złote szpilki ze skóry i jedwabiu, wysadzone diamentami w ilości 236 sztuk .

Tak naprawdę najdroższe na świecie buty jeszcze nie istnieją. Czółenka o nazwie "Passion Diamond" zostaną zrobione na zamówienie po to, aby idealnie dopasować je do stopy wybranki. Powstał jedynie prototyp zaprezentowany w jedynym na świecie 7-gwiazdkowym hotelu w Dubaju, który miało okazję obejrzeć jedynie 50 VIP-ów. Jak mówi dyrektor kreatywna marki Jada Dubai, Maria Majari:

Precyzja wykonania widoczna w najmniejszym szczególe oraz ponadczasowy i elegancki wygląd to niezaprzeczalne cechy najdroższych butów na świecie. Cena złotych szpilek Passion Diamond wynosi 17,000,000 $ .

Projekt marki Li-Ning o nazwie "The Fire Monkey" to model, który dzierży tytuł najdroższych butów sportowych na świecie. Cena sneakersów wynosi 4,000,000 $ .

The Fire Monkey - najdroższe buty sportowe na świecie

Trzecie miejsce przypada najdroższym butom na świecie Nike. Biało-czerwone modele do koszykówki posiadają podwyższony stan, charakterystyczny dla designu lat 80. To para, w której debiutował sam król koszykówki - Michael Jordan – dokładnie w piątym meczu swojej kariery w NBA .

Najdroższe buty Nike należały do Michaela Jordana

Air Jordan 1 OG to drugie najdroższe buty Nike na świecie z autografem Michaela Jordana. Model zachowany w doskonałym stanie powstał w roku 1985. Grał w nich sam Michael Jordan z drużyną Chicago Bulls na początkach swojej kariery. Model utrzymany w kolorach bieli, czerwieni i czerni, wyróżniał się oldschoolowym designem. Unikat z popisem gwiazdy na wewnętrznej stronie prawego buta, przeszedł do historii.

Czołówkę najdroższych butów na świecie męskich i damskich zamykają uniwersalne modele brogs. O ile uniwersalnymi można nazwać półbuty wysadzane 18-karatowymi brylantami z wkładami z 18-karatowego złota . Brogsy w czerwonym kolorze to propozycja brytyjskiego projektanta Christophera Shellisa , którego klientką jest sama Beyonce.

Ile kosztują najdroższe buty świata uplasowane na piątym miejscu? Brogsy marki House of Borgezie zostały wycenione na 100,000 £, czyli w przeliczeniu na około 120,000 $ .

Najdroższe buty na świecie to z jednej strony dzieła sztuki, które stanowią fanaberię dla multimilionerów lub pewnego rodzaju symbol bogactwa. Z drugiej strony najdroższe buty sportowe na świecie to ukłon w stronę przeszłości i wspomnienie historycznych momentów w sporcie . Z całą pewnością pięć par najdroższych butów na świecie lepiej sprawdzi się w muzealnej gablocie zamykanej na tajnie strzeżony kod, aniżeli na ulicy.

