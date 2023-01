Płaszcz z alpaki. Luksus wart swojej ceny

Płaszcz z alpaki ma swoją cenę. Ale w zamian za to odwdzięcza się szczególną miękkością, gwarantuje ciepło oraz zachwyca pięknym, połyskującym wyglądem włókien. Dlaczego zwolenniczki świadomych i zrównoważonych zakupów szczególnie cenią sobie płaszcz z alpaki? Opinie dotyczące luksusowego wyglądu to jedno, a trwałość i miękkość - to drugie.

Płaszcz z wełny alpaki - charakterystyka

Nie bez powodu o płaszczach damskich z alpaki mówi się w kontekście produktów luksusowych. Wykonany z włókien alpaki płaszcz grzeje lepiej niż z owcy, a dodatkowo prezentuje się ekskluzywnie – podobnie jak kaszmir. Wysokiej jakości płaszcze z alpaki są trudniej pozyskiwane od tych z włókien owcy, dzięki czemu są też staranniej hodowane i pielęgnowane.

Zalety płaszczy damskich z alpaki

Zakup płaszcza z alpaki to zakup jakościowy, który posłuży przez długie lata użytkowania. Jego mięsista, gruba i mocna struktura zapewnia najwyższą wytrzymałość. Nawet po wielu latach noszenia czy sezonach "spędzonych" w szafie - płaszcz damski alpaka wygląda jak nowy nabytek prosto ze sklepu.

Czy płaszcz z alpaki jest ciepły? Zdecydowanie tak. Nawet pięć razy cieplejszy od wełny owczej! Struktura włókien wyróżnia się doskonałą izolacją termiczną porównywaną nawet do kurtek puchowych. Ponadto płaszcz alpaka jest niezwykle lekki!

Dominują wśród właścicielek płaszczy z alpaki opinie, iż jest to okrycie wierzchnie doskonałe na mroźne dni. Wyjątkowo ciepłe, a z drugiej strony przewiewne, gwarantuje cyrkulację powietrza. Wyklucza problem "mokrych pleców", a przy tym zapewnia optymalną temperaturę dostosowaną do warunków zewnętrznych. Dzięki temu płaszcz alpaka można śmiało wykorzystać także w jesienne dni, jak również wczesną wiosną.

Wełna z merynosa zapewnia komfort cieplny, ale bywa nieznośna dla osób z wrażliwą skórą. W przeciwieństwie do niej, ciepłe płaszcze z alpaki są luksusowo miękkie, nie gryzą i nie powodują żadnego dyskomfortu. W dotyku przypominają najwyższej jakości aksamit.

Wykonane z alpaki płaszcze są odporne na zabrudzenie. Ich dużym atutem są właściwości antystatyczne i hipoalergiczne. Włókna nie przyciągają kurzu, a ponadto nie chłoną zapachów. Dlatego naturalny płaszcz z alpaki posłuży także alergikom.

Jak rozpoznać płaszcz z alpaki?

Płaszcz z wełny alpaki wyróżnia się nie tylko wyglądem. Naturalny model jest także wyjątkowy w dotyku. Zatem jak rozpoznać płaszcz z alpaki? Powierzchnia płaszcza alpaka posiada subtelny i elegancki połysk. Chociaż okrycia wierzchnie są grube, elastyczne i mięsiste, ich włókna wydają się bardzo delikatne. Wystarczy przejechać dłonią po powierzchni płaszcza damskiego z alpaki, aby zachwycić się jego luksusową miękkością. Wykonane z alpaki płaszcze pozbawione są lanoliny. Dzięki temu stanowią element mody premium.

Źródło zdjęć: © Getty Images | 2022 Getty Images Płaszcze z alpaki wyróżnia szczególna miękkość

Ile kosztuje płaszcz z alpaki?

Niegdyś w państwie Inków, alpaki uchodziły za zwierzęta święte, otoczone szczególną czcią. Dlatego pozyskane z nich włókno, przysługiwało jedynie członkom rodu królewskiego.

Alpaki hodowane są głównie w Chile, Peru i Boliwii. Na całym świecie jest ich zdecydowanie mniej niż owiec. Włókno jest trudniejsze do pozyskiwania, wymaga szczególnej pielęgnacji, ale w zamian wykazuje wyższe wartości od włókna owcy. To główne z przyczyn wysokiej ceny płaszczy. Alpaka to zwierzę hodowane na mniejszą skalę, dlatego zawsze będzie najrzadziej spotykanym wariantem wełny, a przez to – bardziej pożądanym.

Źródło zdjęć: © Getty Images | 2022 Jeremy Moeller Płaszcze z alpaki są ciepłe i trwałe

Płaszcz z alpaki. Jak prać?

Aby przedłużyć doskonały wygląd i "życie" płaszcza z alpaki, a także doskonałe właściwości wełny - należy poddawać okrycie wierzchnie odpowiedniej pielęgnacji. W przypadku wykonanych z alpaki płaszczy, lepiej unikać prania ręcznego, jak również prania w pralce. Nieodpowiednie środki piorące, a nawet woda, mogłyby zaszkodzić grubej wełnie oraz długim włóknom charakterystycznym dla płaszcza alpaki. Dlatego najbezpieczniejszym i najwygodniejszym rozwiązaniem jest oddanie ubrania do pralni chemicznej.

Wyjątkowy produkt wymaga specjalnego traktowania, dlatego w warunkach domowych można wywiesić płaszcz z alpaki na przykład na balkonie. W ten sposób naturalne włókno odświeży się samoistnie, a ewentualne zgniecenia można przeprasować jedynie delikatnie rozgrzanym żelazkiem.

Źródło zdjęć: © Getty Images | 2022 Jeremy Moeller Płaszcz z alpaki to inwestycja na lata

Płaszcz alpaka z roku na rok zyskuje na popularności. To model, który rozchodzi się w sklepach jak świeże bułeczki. Wraz z coraz większą świadomością konsumenta, modą zrównoważoną oraz umiejętnością czytania metki – okrycia wierzchnie z naturalnych włókien zyskują priorytet w szafach kobiet.

