Mój sąsiad Boa - egzotyczne okazy zwierząt w polskich domach

- Twierdzą, że to ogranicza wolność, do której te ptaki są stworzone. Spotkałam się z falą krytyki na samym początku prowadzenia mojego fanpage’a, jednak większość ludzi jest zachwycona tymi kolorowymi okazami. Muszę jednak przestrzec, że ich posiadanie to wielkie poświęcenie na całe życie, bo papugi są długowieczne, dożywając wieku 80 lat. To musi być pasja i miłość do tych ptaków, bo chwilowa zachcianka nie zda egzaminu - podsumowuje.