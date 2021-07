Konflikt o śmieci. "Na całej klatce jest okropny smród"

- Niedawno do naszej klatki sprowadził się młody chłopak, który zamiast wynosić śmieci do śmietnika, zaczął wystawiać przed swoje drzwi pełne worki, nie zważając, że przez to na całej klatce jest okropny smród. Czasami te śmieci rozsypują się, a ostatnio nawet po naszej klatce chodził szczur. O 6 rano wychodziłam z psem, a przy tych workach kręcił się okropnie duży, bury szczur. Wie pani normalne bloki z wielkiej płyty, normalne osiedle, przyzwoici ludzie, a przez jednego lokatora mamy okropny syf – mówi wzburzona Magdalena Zakrzewska z Łodzi.