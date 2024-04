Wąż dusiciel w Polsce. W tych regionach jest ich najwięcej

Wąż Eskulapa uznawany jest za jednego z największych gatunków zamieszkujących Europę. Nie wszyscy wiedzą, że można go spotkać również w Polsce. Czy jest jednak niebezpieczny? Odpowiadamy.

Największe osobniki zamieszkujące Europę mierzyły ponad 1,5 m długości. To nie oznacza jednak, że nie mogą być jeszcze dłuższe. W Australii spotkano okaz, który mierzył aż 2,25 m.

Wąż Eskulapa uwielbia wilgotne, dobrze nasłonecznione miejsca. Właśnie dlatego można go spotkać na skrajach lasów, łąkach, nad rzekami, a nawet w kamieniołomach. Nie wszyscy również wiedzą, że gady te chętnie zadomawiają się w ruinach starych domów, a nawet w miejscach, gdzie składowane są kamienie oraz deski.

Rolnicy mogą się na nie natknąć również w kopcach siana. Szczególnie upodobały sobie jednak Bieszczadach i Góry Sanocko-Turczańskie i to właśnie tam można je najczęściej spotkać.

Kiedy już upatrzy sobie ofiarę, zabija ją poprzez uduszenie swoim ciałem - to również ewenement na skalę Polski. Trzeba również dodać, że to jedyny gatunek węża dusiciela w naszym kraju, jednak bez obaw – nie jest groźny dla ludzi. Kiedy natknie się na człowieka, bardzo szybko się płoszy i ucieka.

Gatunek ten jest też uznawany za krytycznie zagrożony, dlatego został wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl