"Prawdziwa plaga". Są już pierwsze doniesienia z Polski

Każdy z nas widział zapewne choć raz w życiu zaskrońca. To jeden z najpopularniejszych węży występujących na terenie całej Polski, który wyglądem przypomina żmiję zygzakowatą. W związku z tym warto wiedzieć, jak możemy go od niej odróżnić.

Przede wszystkim należy spojrzeć na zachowanie. W przeciwieństwie do żmii zaskroniec w momencie spotkania człowieka może czasem syczeć, lecz najczęściej będzie udawał martwego. Żmija natomiast ułoży się w literę "s". Zagrożona, może przejść do ataku.

Zaskroniec zwyczajny to natomiast wąż, który w Polsce występuje wszędzie. W kwietniu rozpoczął swój okres godowy, o czym poinformował w rozmowie z portalem asta24.pl pan Kazimierz z Trzcianki pod Piłą. Zaskrońce opanowały jego przydomowy ogródek.

W czasie okresu godowego zaskrońce zbierają się w jednym miejscu z innymi wężami i składają jaja. Jedna samica zaskrońca zwyczajnego może złożyć od dziewięciu do nawet 40 jaj. Wylęg młodych następuje zazwyczaj po dwóch miesiącach.

Pocieszającą informacją jest to, że zaskrońce - niezależnie od gatunku - nie są jadowite. Ich ciało jest też zbyt sztywne, by były dusicielami. Nie stwarzają więc bezpośredniego niebezpieczeństwa dla ludzi, na widok których najczęściej uciekają. Jeżeli zostaną złapane z zaskoczenia, mogą zacząć syczeć. Najczęściej jednak udają martwe.

