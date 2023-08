Najlepsza pozycja w przypadku ataku psa. Każdy powinien ją znać

Spacer z pupilem to doskonały sposób na trochę ruchu i zaczerpnięcie świeżego powietrza. W trakcie marszu możemy mieć to nieszczęście natknąć się na innego czworonoga, który na nasz widok zareaguje agresją. Co zrobić, jeżeli obce zwierzę rzuca się na nas do ataku?