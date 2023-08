Pies goni za swoim ogonem? Bardzo zły znak

Gdy zauważymy, że nasz pupil zaczyna podążać za swoim ogonem, powinniśmy zrobić wszystko, by przerwać to zachowanie. Możemy zacząć się z nim bawić, tak, aby zajął się zupełnie czymś innym. Warto także ukryć kilka smaczków w specjalnie przygotowanej do tego misce edukacyjnej. To ćwiczy nie tylko cierpliwość zwierzaka, ale także jego umysł.