Napisała do nas zrozpaczona czytelniczka. "Musiałam zrezygnować z półkolonii, syn spędzi ferie przed telewizorem"

"Cena wzrosła dwukrotnie"

Alicja ma dwóję dzieci. Jak co roku planowała spędzić część ferii w górach. – Planowaliśmy wyjechać do Białego Dunajca. Zadzwoniłam do właściciela pensjonatu, a on podał mi kwotę dwukrotnie wyższą niż w 2021 roku. Prosiłam dwa razy, aby powtórzył cenę, bo nie byłam w stanie uwierzyć, to się nie mieści w głowie. Opłata kwatery to jedno, poza tym trzeba jeszcze do miejsca dojechać, mieć pieniądze na wyżywienie, wypożyczenie sprzętu itp. Uznaliśmy z mężem, że w tym roku odpuszczamy. Górale poszaleli – mówi nam Alicja.